«Восточный»: альтер эго «Байконура», который вернул нам небо.

Космодром «Восточный». Источник: trends.rbc.ru Привет, коллеги! Когда я смотрю на карту России, меня всегда цепляет одна точка на Дальнем Востоке.
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