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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анри о стычке с Аргентиной: «Мийо получил красную ни за что на скамейке запасных. Мне не нравятся такие вещи»

Французы одержали победу со счетом 1:0 и вышли в полуфинал домашнего олимпийского турнира. После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла стычка.

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