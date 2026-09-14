Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Human Extinction By 2030"... Remember That Major AI Psy-Op We Talked About?

"Human Extinction By 2030"... Remember That Major AI Psy-Op We Talked About?

"Human Extinction By 2030". Remember That Major AI Psy-Op We Talked About? Authored by Kit Knightly via OffGuardian, I've been documenting the increasingly hysterical coverage of 'rogue AI' for the last six weeks, predicting a major psy-op or false flag.

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