"Human Extinction By 2030". Remember That Major AI Psy-Op We Talked About? Authored by Kit Knightly via OffGuardian, I've been documenting the increasingly hysterical coverage of 'rogue AI' for the last six weeks, predicting a major psy-op or false flag.
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