Ахаха! Отлично переговорили США и Украина

Виктор Старицын

Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой, но может быть ваши помощники, или спецслужбы безопасности прочитают моё письмо, и покажут Вам. Мне в этом году 76 лет будет, и я уже два раза переболел опасными вирусами, которые создали США в своих лабораториях, расположенных по всему миру, а валят всю вину на Китай. И последствия после вирусов не совсем хорошие Мне немало лет, но я всё равно работаю, хожу по морям и океанам. Но дело вовсе не во мне. Родина в опасности. Морские суда испытывают большие трудности. Большая часть опытных судовых механиков ушли Родину защищать - бандеровцев бить. Флот должен работать, и мы старички их заменили. И дело тоже не в нас. Самое главное сейчас там, что происходит на войне, особенно в международной информации. И бандеровцы нас в этом сильно переигрывают. Они, эти нелюди, во многом нас обошли, особенно дезинформации. Как говорят на флоте - а мы мышей не ловим. С 14 года бандеровская власть, пришедшая, при финансовой поддержки США, с помощь кровавого переворота - пытала, карала, убивала всех, кто хоть как то был не согласен с этим режимом убийц. Все спланированные центральной властью и утвержденные зелёным упырём карательные акты устрашения, фашистский, нацистский бандеравский режим, производил; – изуверские пытки и убийства гражданского населения, а также изнасилование молоденьких девчат и женщин. И если не было возможности вывести их детей на продажу, как живой товар на органы в западную Европу, так же жестоко убивают. По приказу с Киева, все эти зверства, шакалы зелёного упыря, снимали на видео, и потом по всему миру показывали и утверждали, что это сделали русские, и говорили, какие же они жестокие. И во многих странах этому верят. Вот почему у них так много наёмников, и не все едут за длинным $ долларом, но и покарать таких жестоких россиян. Даже король Великобритании – как он нацистского преступника принимал, чуть ли не в ноги ему кланялся. А как Саудовской Аравии встречали – ну прямо герой, а того не знают, что приветствовали всемирного убийцу, который не жалеет не детей ни женщин. Но, а зелёный упырь, его мало повесить – убийца миллионы людей, распустил перья, даже с президентом США поругался, и извинятся, не хочет. Никто, кроме нас россиян не знает, что надутый лживыми видео показами и сообщениями - зелёный упырь, это второе после Гитлера – ЧУДОВИЩЕ, вместе с его изуверской бандеровской властью. Вы президент такой великой страны должны дать команду первую очередь МИД Лаврову и его помощникам. И всем кто бывает за границей, в любой стране мира, на саммитах, на съездах, и других государственных и частных встречах, чтобы показывали видеозаписи, что творят эти нелюди - по приказу из Киева – изуверски пытаю, насилуют, убивают мирное население, военнопленных, даже детей не жалеют. Военнопленными официально доказано, команда пришла из Киева, это значит от упыря зелёного. Дословно об этом пишут: В начале января украинский солдат Владимир Самороченко, попавший в плен под Курском, рассказал, что командование ВСУ инструктировало военнослужащих, «чтобы расстреливали всех, после допроса мирных граждан и военнопленных». И другие военнопленные утверждают: « Командование ВСУ пообещало не наказывать военных за преступления в отношении мирного населения, включая убийства женщин и детей. Командиры даже требовали это делать. Украинские военнопленные называли фамилии командиров, кто приказывал им это делать». Это именно то, что сказал Гитлер – совесть это химера, я освобождаю вас от неё. В голове это даже не укладывается. Мне всё кажется, что это – страшный сон. Теперь всё надо отбросить - главное требование: БАНДЕРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА ЛЮБЫМ ПУТЁМ, и повешены все, кто приказывал это страшное зло совершать. Владимир Владимирович, Вам, что не показывают, что творят эти звери - почему Вы, до сих пор не объяви сбор всех дипломатов, находящихся в Москве, и журналистов и не покажете видео, и выступление живых свидетелей, кто выжил, после бандеровских пыток, и украинских военнопленных, которые всё это деяние делали. Пускай вес видит, от какой чёрно – коричневой чумы наши воины – весь мир защищают и героически погибают. Но, а западной Европе не привыкать, и кой кому за океаном – когда Гитлер пришел к власти, они радовались. Но, а чем это закончилось – многомиллионными жертвами – так на западе этого очень сильно хотят – все видят – как они приветствуют второго Гитлер. Владимир Владимирович Вы наш президент – ТАК ОСТАНОВИТЕ ЭТО ВСЕМИРНОЕ ЗЛО. Пока не будет уничтожена бандеровская власть – мира не будет на земле