Сильные лесные пожары прогнозируются на юге Забайкалья

В ближайшие дни на западе Южного федерального округа, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока сохранится высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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