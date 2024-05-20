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Сильные лесные пожары прогнозируются на юге Забайкалья

Сильные лесные пожары прогнозируются на юге Забайкалья

В ближайшие дни на западе Южного федерального округа, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока сохранится высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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