Сбербанк начал производить серверы для себя

Сбербанк занялся производством серверов для внутренних нужд банка, которые адаптированы под работу в собственных дата-центрах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в компаниях, производящих вычислительную технику, и представителя банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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