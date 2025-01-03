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«Город получит своего безумца на площадке». Хосе Альварадо готов вернуться в состав «Пеликанс»

Защитник «Нового Орлеана» планирует вернуться в игру после 23-матчевого отсутствия во встрече с «Вашингтоном».

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