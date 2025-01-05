Китай впервые стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

За десять месяцев прошлого года он нарастил поставки в 1,6 раза.фото: РЖДКитай впервые в истории оказался на третьем месте среди стран — поставщиков пива в Россию, за десять месяцев прошлого года нарастив экспорт в 1,6 раза — до 29,8 тыс.