Китай впервые стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

За десять месяцев прошлого года он нарастил поставки в 1,6 раза.фото: РЖДКитай впервые в истории оказался на третьем месте среди стран — поставщиков пива в Россию, за десять месяцев прошлого года нарастив экспорт в 1,6 раза — до 29,8 тыс.
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