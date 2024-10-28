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Царьград

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  • Валерий Каплун
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UnHerd назвал объединяющий Трампа и Харрис провал: Знают "обо всём", кроме этого

Дональд Трамп и Камала Харрис знают "обо всём", кроме этого - как сократить федеральный долг Америки, пишет UnHerd.

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