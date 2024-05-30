«Трусы тоже снимать?»: в школе в Воронеже ЕГЭ прошел со скандалом

Проверку начали СК России и прокуратура. Воронежская школа №62 оказалась в центре скандала после того, как выпускницы пожаловались на то, что при досмотре их заставляли снимать одежду, в том числе нижнее белье.
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