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test mazurok

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🔨 Житель Джанкойского района получил 13 лет колонии за половое преступление против девочки Мужчина в июле 2025 года совершил действия сексуального характера в отношении ребёнка 2020 года рождения.

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