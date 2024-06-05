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Узбек объяснил, почему отказывается выдавать свою дочь замуж за русского

Узбек объяснил, почему отказывается выдавать свою дочь замуж за русского

Жители Узбекистана предпочитают выдавать своих дочерей замуж за узбеков, даже если они слепые, чем за русских.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Религиозное мракобесие.Скатываются в средневековье очень быстро....
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Да я знаю многих у которых жены узбечки и таджички а за казашек вооюще молчу. Молодежь сейчас не та простт пошлет старого и уедет к любимому в Россию.
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Русские мужики не особо падки на экзотику ,чего не скажешь о русских женщинах....
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15 час.

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