Жители Узбекистана предпочитают выдавать своих дочерей замуж за узбеков, даже если они слепые, чем за русских.
Узбек объяснил, почему отказывается выдавать свою дочь замуж за русского
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Религиозное мракобесие.Скатываются в средневековье очень быстро....
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Да я знаю многих у которых жены узбечки и таджички а за казашек вооюще молчу. Молодежь сейчас не та простт пошлет старого и уедет к любимому в Россию.
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Русские мужики не особо падки на экзотику ,чего не скажешь о русских женщинах....
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15 час.
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