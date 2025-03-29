Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу

Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу

Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу «Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться» — эта крылатая фраза, которую Михаил Булгаков вложил в уста Воланда, может очень сильно выйти боком Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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Астон Мартин
Это было понятно с самого начала ...и стоит проанализировать перовое правление Трампа ...разные грани одной и той же политики и кто будет ложиться под америкосов того и &quot;сожрут&quot; в конце ...
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16 час.
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