Компания SMART Modular Technologies готовит серию аппаратных твердотельных накопителей с самошифрованием T6EN с конформным покрытием

Калифорнийский производитель интегрированных систем памяти и хранения данных Smart Modular Technologies представляет твердотельные накопители T6EN для аэрокосмической, оборонной и промышленной промышленности.
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