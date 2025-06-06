📹❗️Высокоточный удар баллистической ракетой 9М723-1 «Искандер-М» по позиции ЗРДН Patriot PAC-2 GEM-T в Киеве ночью.
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📹❗️Высокоточный удар баллистической ракетой 9М723-1 «Искандер-М» по позиции ЗРДН Patriot PAC-2 GEM-T в Киеве ночью.