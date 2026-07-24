Бастрыкин: онлайн-игры вербуют подростков для диверсий

Игорь Максаков

Капитализм уничтожит всю цивилизацию на Земле в самом ближайшем будущем. Ради прибыли и удовольствий люди друг друга перебьют и перережут. Капиталистическая система это не прогресс человечества, а его смерть. Социалистический Советский Союз во всех направлениях науки и развития превосходил весь капиталистический мир, априори. А потом алкаш с рыжей тварью, продал за бутылку всё, что было завоёвано во времена ВОВ в победе над фашистами, а в довершении своей миссии сумасшедшего абасцал самолёт на котором летел за бугор целовать жопу мировому капиталу. Ну надо же нам угораздило быть современниками этого "человека". А выблядки его идеологическо-хозяйственной деятельности доврешили его замысли, что не только медицина, но и образование стало платным, а потому, как все деньги бывшего советского народа уходят на строительство кукурузин в 600 метров в Питере и на рекламы ВТБ на Центральных каналах телевидиния! А реклама просто усцаться, как она озвучена, что "а вот бы был тогда ВТБ"....., если тогда был ВТБ то уже в те времена российские народы исчезли бы из поля зрения ИСТОРИИ, А сейчас одно, млять, ворьё и катимся мы в гемморойную жопу, откуда даже черви не вылезут! Как-то так, очень пасмурная перспектива.