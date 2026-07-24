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Бастрыкин: онлайн-игры вербуют подростков для диверсий

Бастрыкин: онлайн-игры вербуют подростков для диверсий

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что онлайн-игры применяются для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
А как вы хотели, вы как только взяли власть начали  уничтожать все детские организации- пионеров, комсомол.  В школах все полезное отменили, детское творчество  тоже  убрали с экрана.Теперь плачем по   волосам, потеряв голову. И ведь никто не собирается ничего создавать. Дети  в школах дерутся, ходят с ножами., как Гондурас уже уу нас.
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1 м.
Игорь Максаков
Капитализм уничтожит всю цивилизацию на Земле в самом ближайшем будущем. Ради прибыли и удовольствий люди друг друга перебьют и перережут. Капиталистическая система это не прогресс человечества, а его смерть. Социалистический Советский Союз во всех направлениях науки и развития превосходил весь капиталистический мир, априори. А потом алкаш с рыжей тварью, продал за бутылку всё, что было завоёвано во времена ВОВ в победе над фашистами, а в довершении своей миссии сумасшедшего абасцал самолёт на котором летел за бугор целовать жопу мировому капиталу. Ну надо же нам угораздило быть современниками этого &quot;человека&quot;. А выблядки его идеологическо-хозяйственной деятельности доврешили его замысли, что не только медицина, но и образование стало платным, а потому, как все деньги бывшего советского народа уходят на строительство кукурузин в 600 метров в Питере и на рекламы ВТБ на Центральных каналах телевидиния! А реклама просто усцаться, как она озвучена, что &quot;а вот бы был тогда ВТБ&quot;....., если тогда был ВТБ то уже в те времена российские народы исчезли бы из поля зрения ИСТОРИИ, А сейчас одно, млять, ворьё и катимся мы в гемморойную жопу, откуда даже черви не вылезут! Как-то так, очень пасмурная перспектива.
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1 м.