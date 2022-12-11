Роман Ротенберг: «Знарок сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду. Я много чему научился за годы, которые с ним работал»

Роман Ротенберг отметил, что Олег Знарок сделал много полезного для российского хоккея. – Насколько вы удивлены отставкой Знарка из «Ак Барса»? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта? – Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Кострубов о бое с Текилой: «Лям ему, лям мне и погнали. Бесплатно я уже получал по лицу в своей жизни»
Свежие комментарии