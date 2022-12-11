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Роман Ротенберг: «Знарок сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду. Я много чему научился за годы, которые с ним работал»

Роман Ротенберг отметил, что Олег Знарок сделал много полезного для российского хоккея. – Насколько вы удивлены отставкой Знарка из «Ак Барса»? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта? – Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали.

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