Роман Ротенберг: «Знарок сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду. Я много чему научился за годы, которые с ним работал»

Роман Ротенберг отметил, что Олег Знарок сделал много полезного для российского хоккея. – Насколько вы удивлены отставкой Знарка из «Ак Барса»? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта? – Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали.