МВД России: наркоторговцы манипулируют молодёжью через интернет

Кирилл Смуров из МВД России заявил, что вербовщики привлекают детей и подростков "лёгкой прибылью" и иллюзией безнаказанности за анонимную работу в интернете, что приводит к росту наркопреступлений среди молодёжи с использованием тайников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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