Редкий случай: суд утвердил мировое соглашение о комплексном урегулировании ряда судебных споров

В рамках длительных тяжб, включающих в себя ряд споров в арбитражных судах, а также уголовное дело в суде общей юрисдикции, суд утвердил мировое соглашение о комплексном урегулировании всех судебных процессов!.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии