Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля «инвестицией в войну»

Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также его итоги.
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