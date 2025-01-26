📈 В Крыму за 10 лет стало вдвое больше плодоносящих виноградников Таким достижением поделился министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
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📈 В Крыму за 10 лет стало вдвое больше плодоносящих виноградников Таким достижением поделился министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.