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Царьград

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Ездить опасно: на границе Челябинской области с Башкирией движение замерло

Ездить опасно: на границе Челябинской области с Башкирией движение замерло

Шторм усиливается, водителей просят отказаться от дальних поездок.25 декабря в понедельник, введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, сообщили в пресс-службе Управления дорожного хозяйства республики Башкортостан.

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