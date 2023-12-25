Ездить опасно: на границе Челябинской области с Башкирией движение замерло

Шторм усиливается, водителей просят отказаться от дальних поездок.25 декабря в понедельник, введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, сообщили в пресс-службе Управления дорожного хозяйства республики Башкортостан.