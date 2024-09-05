Пентагон приступил к расследованию "странной смерти" своего офицера в Польше

Минобороны США забеспокоилось судьбой Джошуа КамараВ Fox News узнали, что 3 сентября в Польше был обнаружен мёртвым 45-летний подполковник США Джошуа Камар, служивший с июня текущего года в городе Познань.
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