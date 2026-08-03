Во Владимире почтили память почетного гражданина Николая Королькова

Во Владимире состоялось памятное мероприятие, посвященное Николаю Васильевичу Королькову, чья деятельность оказала существенное влияние на развитие Владимирского государственного педагогического института в эпоху значительных преобразований.
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