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Царьград

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Во Владимире почтили память почетного гражданина Николая Королькова

Во Владимире почтили память почетного гражданина Николая Королькова

Во Владимире состоялось памятное мероприятие, посвященное Николаю Васильевичу Королькову, чья деятельность оказала существенное влияние на развитие Владимирского государственного педагогического института в эпоху значительных преобразований.

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