Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Шесть медалистов подготовили педагоги школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование осуществляют трудовую деятельность в столице.
Шесть медалистов подготовили педагоги школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование осуществляют трудовую деятельность в столице.
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