Кононенко: в РФ лучшая подготовка к длительным экспедициям в космос

Олег Кононенко, российский космонавт-рекордсмен, в интервью «Российской газете» отметил высокий уровень подготовки российских специалистов к длительным космическим миссиям, подчеркнув, что в этом аспекте Россия опережает другие страны.
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