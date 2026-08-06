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Журнал «Профиль»

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За ночь ПВО России перехватила и уничтожила 605 украинских БПЛА самолетного типа

Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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