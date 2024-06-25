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Артур Осипян: Временная потеря Арцаха — результат дурного отношения властей к армянскому народу

Артур Осипян: Временная потеря Арцаха — результат дурного отношения властей к армянскому народу

СТЕПАНАКЕРТ (ИА Реалист). Когда в Арцахе кто-то пытался поднять внутриполитические справедливые вопросы, власти глушили любые инициативы, угрожая войной говоря, что враг за нами смотрит и в случае внутреннего напряжения несомненно перейдет к боевым действиям.

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