Россиян убеждают: Благодаря мигрантам вы живёте краше, а Москва расцветает

Вадим Кузнецов

Проще говоря Появляются толпы людей. Русского языка, в сущности, не знают. Русско-российскую культуру не знают, не принимают и знать не хотят. Российского гражданства хотят, но в урезанном виде: только права и никаких обязанностей. Тащат с собой семьи, немаленькие. Члены этих семей к России никакого отношения не имеют, внутри являются устойчивой ячейкой традиционного общества тех стран, откуда прибыли "новые граждане России". Работать члены этих семей не собираются (а как работать, не зная языка?), социальных российских благ хотят. Образования у этих "новых граждан России" нет, серьезной профессиональной квалификации нет, на рабочих местах их вполне могут заменить не то что местные жители, а просто грамотно примененные средства механизации (ну как же жители заснеженной Финляндии обходились без толп дворников-гастарбайтеров?). Таким образом, эти "новые граждане России", невесть каким образом получившие российское гражданство, не имеющие реальных социальных и профессиональных перспектив, создают здесь свой собственный социум, отличающийся от общества страны, их которой они прибыли (а там действуют еще и ограничения, налагаемые традициями и обычаями), и откровенно враждебный нашему обществу ("у русских аборигенов все есть, мы тоже всего хотим! Отнимем и поделим!") И есть единственный вопрос: ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАМ?