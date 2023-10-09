Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Россиян убеждают: Благодаря мигрантам вы живёте краше, а Москва расцветает

Россиян убеждают: Благодаря мигрантам вы живёте краше, а Москва расцветает

Владимир Гладков.   Некоторые СМИ раздувают проблему мигрантов, хотя ничего экстраординарного в России не происходит.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Проще говоря Появляются толпы людей. Русского языка, в сущности, не знают. Русско-российскую культуру не знают, не принимают и знать не хотят. Российского гражданства хотят, но в урезанном виде: только права и никаких обязанностей. Тащат с собой семьи, немаленькие. Члены этих семей к России никакого отношения не имеют, внутри являются устойчивой ячейкой традиционного общества тех стран, откуда прибыли &quot;новые граждане России&quot;. Работать члены этих семей не собираются (а как работать, не зная языка?), социальных российских благ хотят. Образования у этих &quot;новых граждан России&quot; нет, серьезной профессиональной квалификации нет, на рабочих местах их вполне могут заменить не то что местные жители, а просто грамотно примененные средства механизации (ну как же жители заснеженной Финляндии обходились без толп дворников-гастарбайтеров?). Таким образом, эти &quot;новые граждане России&quot;, невесть каким образом получившие российское гражданство, не имеющие реальных социальных и профессиональных перспектив, создают здесь свой собственный социум, отличающийся от общества страны, их которой они прибыли (а там действуют еще и ограничения, налагаемые традициями и обычаями), и откровенно враждебный нашему обществу (&quot;у русских аборигенов все есть, мы тоже всего хотим! Отнимем и поделим!&quot;) И есть единственный вопрос: ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАМ?
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18 час.
ИК
Игорь Капустин
Россия оставила им свои республики , сделала их независимыми, расплатилась по их долгам, они все что создал СССР похерели и развалили и теперь едут к нам продолжая разрушать нашу территорию, вопрос, а оно нам надо еще и потом какие то претензии у них к нам возникают, не оборзели ли ?!
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11 час.
Юрий Кувалдин
Все эти мигранты не работники, а сплошная обуза и настоящие дармоеды! Они у себя всё советское проср@ли и теперь припёрлись к нам превращать Россию в большой кишлак! Поганой метлой всех обратно!!! Басмачи так и останутся басмачами! Не для них мы веками строили своё русское государство!
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1 час.

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