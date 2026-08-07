Страны Центральной Азии больше не ставят на Россию и пересматривают свою логистическую стратегию, делая ставку не на один, а на несколько торговых коридоров, чтобы обезопасить себя от геополитических рисков.
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