Жители 80 квартир на Лётчика Пилютова пожаловались на низкую температуру в домах

Жители дома отметили, что управляющая компания не принимает заявки и не реагирует на жалобы в связи с праздничными днями В Красносельском районе Петербурга жители дома № 15 на улице Лётчика Пилютова пожаловались на низкую температуру в своих квартирах.
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