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Белый дом: США поддержат мирный план ЮАР, если он будет соответствовать позиции Зеленского

Белый дом: США поддержат мирный план ЮАР, если он будет соответствовать позиции Зеленского

Вашингтон может поддержать план по урегулированию конфликта нескольких африканских государств под предводительством ЮАР, если он будет соответствовать позиции Владимира Зеленского.

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