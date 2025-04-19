В Республике Татарстан введено более 1,5 млн кв. м жилья – 47% от плана на 2025 год

Сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин доложил о ходе жилищного и социального строительства, а также о выполнении контрольных мероприятий на строительных площадках.
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