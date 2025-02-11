Свыше 14 тысяч малышей Поморья прошли расширенную диагностику наследственных и врожденных заболеваний

В Архангельске благодаря неонатальному скринигу вовремя выявляют опасные заболевания детейУже на протяжении двух лет в России действует программа расширенного неонатального скрининга, которая помогает выявить у малышей до 36 врожденных и наследственных заболеваний уже в первые сутки жизни.