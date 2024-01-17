Итоги и планы: Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Карагандинской области в прошлом году построены 2 крытых футбольных манежа и физкультурно-оздоровительный комплекс, установлено 8 хоккейных кортов, 57 спортплощадок с искусственным покрытием и 55 площадок street-workout.
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