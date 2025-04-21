Осужденный за памятник Краснову бизнесмен решил не «продолжать эту историю»

Решение о закрытии частных музеев в городе Подольске и станице Еланской Ростовской области, на территории одного из которых располагается памятник нацистскому пособнику Петру Краснову, озвучил их владелец, бизнесмен Владимир Мелихов 21 апреля передает телеканал «ДОН 24».