Осужденный за памятник Краснову бизнесмен решил не «продолжать эту историю»

Решение о закрытии частных музеев в городе Подольске и станице Еланской Ростовской области, на территории одного из которых располагается памятник нацистскому пособнику Петру Краснову, озвучил их владелец, бизнесмен Владимир Мелихов 21 апреля передает телеканал «ДОН 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии