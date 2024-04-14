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Помним героев Запорожья

13  апреля   2014  года.  "Триста  запорожцев"   в  окружении    озверевших  банделогов.https://t.me/boris_rozhin/120028Казалось,   это  было  вчера,  а  на  самом  деле  прошло  уже    10  лет.

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