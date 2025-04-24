45-летний курянин отправился на скамью подсудимых после драки с полицейским

45-летний житель Хомутовского района обвиняется в преступлениях против сотрудника полиции. Даврон Рябыкин применил насилие против стража правопорядка и оскорбил его45-летний житель Хомутовского района обвиняется в преступлениях против сотрудника полиции.
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