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Курские новости

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45-летний курянин отправился на скамью подсудимых после драки с полицейским

45-летний курянин отправился на скамью подсудимых после драки с полицейским

45-летний житель Хомутовского района обвиняется в преступлениях против сотрудника полиции. Даврон Рябыкин применил насилие против стража правопорядка и оскорбил его45-летний житель Хомутовского района обвиняется в преступлениях против сотрудника полиции.

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