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Калужские новости

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Калужан будут наказывать рублём за выгул собак без намордника

Калужан будут наказывать рублём за выгул собак без намордника

В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья, по которой будут штрафовать владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника и поводка, или не убирают за хвостатыми друзьями «плоды» их жизнедеятельности.

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