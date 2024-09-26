Калужан будут наказывать рублём за выгул собак без намордника

В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья, по которой будут штрафовать владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника и поводка, или не убирают за хвостатыми друзьями «плоды» их жизнедеятельности.
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