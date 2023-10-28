Стрельба произошла в кафе на севере Москвы

Неизвестные утроили стрельбу в кафе на севере Москвы. Инцидент произошел на Михайловской улице. По данным столичной прокуратуры, между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого посетителю заведения было причинено ранение.
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