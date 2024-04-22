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«Страна.ua»: украинец впервые сбежал в Белоруссию по Днепру на надувном матрасе

«Страна.ua»: украинец впервые сбежал в Белоруссию по Днепру на надувном матрасе

В Белоруссии осудили гражданина Украины, который незаконно пересек границу на надувном матрасе. За форсирование реки Днепр уклонисту от мобилизации придется выплатить штраф и отдать «средство передвижения», сообщило украинское издание «Страна.

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