«Страна.ua»: украинец впервые сбежал в Белоруссию по Днепру на надувном матрасе

В Белоруссии осудили гражданина Украины, который незаконно пересек границу на надувном матрасе. За форсирование реки Днепр уклонисту от мобилизации придется выплатить штраф и отдать «средство передвижения», сообщило украинское издание «Страна.
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