Что такое электронный кошелек

В последнее время в России набирают большую популярность электронные платежные системы и кошельки. Они помогают проводить трансграничные платежи в условиях санкций, а также позволяют обезопасить свои деньги от мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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