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Татар-информ

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Ребенок-пассажир попал в больницу после столкновения легковушек в Казани

На Ямашева возле ТЦ «Парк Хаус» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По данным городской Госавтоинспекции, водитель «Лады» 14-й модели нарушил требования дорожного знака при повороте налево, тем самым создал помеху автомобилю Citroen, который двигался со стороны Чуйкова в направлении Ямашева.

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