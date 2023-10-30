Энергетики организовали экскурсию на подстанцию для школьников в Комсомольске на Амуре

Специалисты структурного подразделения «Северные электрические сети» хабаровского филиала АО ДРСК (входит в Группу РусГидро) провели экскурсию для школьников на подстанции «Городская» в городе Комсомольске на Амуре.
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