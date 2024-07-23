Бесплатные дороги и отдых: новые льготы для многодетных семей в России

Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой о предоставлении новых льгот для многодетных семей, включая бесплатный проезд по платным трассам и освобождение от туристического налога.
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