Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии, — The Hollywood Reporter Кассеты находились на старом складе, принадлежавшем продюсеру певца Брайану Лорену.
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Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии, — The Hollywood Reporter Кассеты находились на старом складе, принадлежавшем продюсеру певца Брайану Лорену.
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