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Рекордный снегопад в Москве: циклон «Ольга» накрывает столицу

Рекордный снегопад в Москве: циклон «Ольга» накрывает столицу

Столицу России ожидает рекордный снегопад, вызванный приближением циклона «Ольга». Синоптики предупреждают о нарастающей снежной непогоде, которая накрывает Москву и центральные регионы страны, сообщает Пронедра.

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