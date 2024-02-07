Рекордный снегопад в Москве: циклон «Ольга» накрывает столицу

Столицу России ожидает рекордный снегопад, вызванный приближением циклона «Ольга». Синоптики предупреждают о нарастающей снежной непогоде, которая накрывает Москву и центральные регионы страны, сообщает Пронедра.
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