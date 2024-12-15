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Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут прожить 100 лет

Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут прожить 100 лет

Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут прожить 100 лет Татьяна СергееваРоссийские женщины, которые сейчас находятся в возрасте 54 лет, могут с оптимизмом смотреть в будущее, так как у них есть все шансы дожить до столетия.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Бедный пенсионный фонд, он опять обанкротится. Не жалко вам его. Чиновники стараются угробить пожилых пораньше. 🥲🥲
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21 час.

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