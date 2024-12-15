Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут прожить 100 лет Татьяна СергееваРоссийские женщины, которые сейчас находятся в возрасте 54 лет, могут с оптимизмом смотреть в будущее, так как у них есть все шансы дожить до столетия.