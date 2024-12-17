Вопрос, ждать ли от хохлов в ближайшие недели попытки нового наступления на все оставшиеся деньги, я для себя разрешаю так: ждать почти наверняка, потому что терять им уже все равно нечего.
Ждать ли нового нахрюка?
Комментарии
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Михаил Фадеев
Думаю, что попрут, маскируясь под ковыль - так это нызэнько-нызэнько!
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10 час.
Иван Ураганов
Под Курском так же было,не проспите и в этот раз,на Брянском направлении.
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9 час.
Надежда
Контрхрюки, как это символично)😏
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7 час.
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