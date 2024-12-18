Как умудриться накопить деньги на крупную покупку: дельные советы экспертов и инвестора помогут принять правильные меры Ольга БезродняяИнвестор Евгений Ходченков делится своими взглядами на способы накопления, в то время как эксперты из других областей предлагают свои рекомендации для достижения финансовых целей.